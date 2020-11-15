Названа важная особенность новой вакцины от коронавируса

Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров рассказал о ключевой особенности новой вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в институте.

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — заявил профессор в разговоре с порталом ura.ru.

Он отметил, что такой подход к препарату позволит дать организму наиболее полную защиту от инфекции.

По словам ученого, вакцина от института Чумакова ориентировочно будет готова в феврале 2021 года.

Всего на планете с начала пандемии зарегистрировано более 53 млн заболевших COVID-19, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.

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