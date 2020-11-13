В NASA подтвердили, что к Земле вернулась старая лунная ракета США

Обнаруженный у Земли астероид 2020 SO, как и предполагалось ранее, оказался третьей ступенью американской ракеты Atlas-Centaur, запустившей в 1966 году к Луне аппарат Surveyor 2. Об этом сообщает NASA. Surveyor 2 был вторым американским спускаемым к Луне аппаратом, его запустили 20 сентября 1966 года. Однако 22 сентября при подлете к Луне из-за отказа одного из корректирующих двигателей связь с кораблем была потеряна, и аппарат рухнул на поверхность Луны.

Как сообщили в NASA, с момента открытия множество астрономов в мире наблюдали необычный объект, и по отклонению его траектории под действием давления солнечного света они исключили вероятность, что это – астероид. «8 ноября 2020 SO медленно приблизился к области гравитационного доминирования Земли, называемой сферой Хилла, которая простирается на 1,5 млн км от планеты. В ней 2020 SO будет оставаться еще порядка четырех месяцев, пока не улетит на новую орбиту вокруг Солнца в марте 2021 года», — говорится в сообщении NASA.

До этого времени ступень совершит две гигантские петли вокруг Земли, максимально сблизившись с планетой 1 декабря. В этот момент у астрономов будет возможность подтвердить искусственную природу объекта спектроскопическими методами