Роскосмос проведет музыкальный конкурс

Роскосмос намерен провести музыкальный конкурс среди сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Объявить о конкурсе корпорация намерена после завершения пандемии новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.

Ранее на сайте Роскосмоса появился раздел с песнями главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».

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— Песни Рогозина появились на сайте Роскосмоса