В РФПИ оценили сообщения об успехе вакцины Pfizer от COVID-19

Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствует сообщения об успешных промежуточных результатах вацины от коронавируса нового типа, разрабатываемой компаниями Pfizer и BioNTech, заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах», – отметил Дмитриев.

Гендиректор РФПИ также добавил, что промежуточные результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется опубликовать в ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом.

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