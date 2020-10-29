Ученые предрекли Европе новый вариант развития пандемии COVID-19
Причиной большинства новых случаев коронавируса в Европе стал выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета вид COVID-19. К такому выводу пришла международная группа ученых из Испании и Швейцарии, сообщает портал medrxiv.
Речь идет о виде под названием 20A.EU1. Как отмечается, он оперативно распространился по разным европейским городам.
Специалисты полагают, что это произошло из-за недостаточных принятых в Европе мер, а также в связи с «рискованным поведением» туристов.
Ученые подчеркнули, что эта разновидность обладает небывалыми темпами распространения. Они предполагают, что такие характеристики могут быть связаны с мутацией COVID-19.
Согласно последним данным, в мире выявили свыше 43,7 млн случаев коронавируса, при этом 1,16 млн пациентов скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Вторая волна будет тяжелее первой»: Франция и Германия уходят на карантин