Минздрав зарегистрировал очередного производителя вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще одного производителя вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» — это компания «Генериум». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в регистрационное удостоверение также внесли филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи при Минздраве России и компанию «Биннофарм».

В Минздраве отметили, что расширение списка производителей является важнейшим этапом программы по увеличению производства вакцины, благодаря чему станет больше вакцинированных от коронавируса россиян.

В августе 2020 года Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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