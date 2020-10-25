Рогозин: США не реализуют лунную программу без России
Соединенные Штаты не смогут реализовать свою программу по освоению Луны без России, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению Рогозина, освоение Луны в одиночку невозможно, программа осуществима лишь при международном сотрудничестве.
В 2019 году NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый предусматривает непилотируемый полет корабля Orion вокруг Луны во второй половине 2020 года и его возвращение на Землю. Второй этап намечен на 2022 год и подразумевает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
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