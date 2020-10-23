Вакцина от коронавируса «Спутник V» хорошо проходит пострегистрационные испытания, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».

«И впервые в мире мы зарегистрировали вакцину «Спутник», которая на сегодняшний день проходит, в том числе, и дальнейшие наблюдения по ее эффективности, она показывает хорошие результаты», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что масштабирование производства вакцины «сегодня идет в полном объеме».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

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