Экипаж «Союза МС-17» достиг МКС

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» и перешли на борт Международной космической станции (МКС). Соответствующая информация приведена на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что после этого космонавты связались с Центром управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Известно, что члены экипажа «Союз МС-17» пробудут в космосе 177 дней. За это время они должны провести научно-прикладные исследования и эксперименты, регламентные работы, связанных с поддержанием работоспособности станции. А также предстоит дооснащение экспедиции оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями.

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