В РАН оценили ход испытаний вакцины Центра Чумакова от COVID-19

Клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа, разработанной Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН), проходят «обнадеживающе». Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев, сообщает РИА «Новости».

У добровольцев, участвующих в испытаниях, фактически нет нежелательных побочных явлений, отметил Сергеев.

Вакцина Центра Чумакова основана на специально обработанном вирусе SARS-CoV-2, лишенном инфекционных свойств.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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