Космонавт рассказал, какие сны снятся на борту МКС
Максимс Краюшкинс
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Космонавт Сергей Рыжиков, которому завтра предстоит отправиться на Международную космическую станцию, рассказал, что в космосе космонавты спят спокойно и видят «летающие» сны. Об этом сообщает РИА «Новости».
»(Снятся) летающие сны. Спят хорошо, крепко, причмокивают. Зафиксированы, никуда не улетают», — говорится в сообщении.
Он добавил, что если космонавт плохо зафиксирован, то он может «выпорхнуть» из спального мешка, но это случается редко.
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