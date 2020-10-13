Космонавт рассказал, какие сны снятся на борту МКС

Космонавт Сергей Рыжиков, которому завтра предстоит отправиться на Международную космическую станцию, рассказал, что в космосе космонавты спят спокойно и видят «летающие» сны. Об этом сообщает РИА «Новости».

»(Снятся) летающие сны. Спят хорошо, крепко, причмокивают. Зафиксированы, никуда не улетают», — говорится в сообщении.

Он добавил, что если космонавт плохо зафиксирован, то он может «выпорхнуть» из спального мешка, но это случается редко.

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