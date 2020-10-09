В «Векторе» рассказали, когда зарегистрируют третью вакцину от коронавируса
Вакцина от коронавируса, разрабатываемая центром «Вектор», пройдет регистрацию на следующей неделе, заявил глава центра Ринат Максютов. Об этом пишет РИА «Новости».
«Планируемая дата регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» — 15 октября 2020 года», — сказал Максютов.
Он добавил, что центр проведет отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором поучаствуют 150 добровольцев старше 60 лет.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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