На российском сегменте МКС сузили зону поиска утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции сумел сузить зону поиска утечки воздуха в российском модуле «Звезда» до одного отсека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора», — заявили в пресс-службе.

Утечка воздуха на станции была зафиксирована в сентябре 2019 года. К августу 2020 года ее скорость увеличилась в пять раз — космонавты теряли до 1,4 кг воздуха в сутки. Место утечки было обнаружено в российском модуле «Звезда».

В Роскосмосе позже заявили, что инцидент не угрожает безопасности экипажа станции. Космонавты уже изолировали отсек и проводят работы по устранению неполадок.

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