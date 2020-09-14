Ученые предполагают, что астма может быть защитным фактором при COVID-19

Академик РАН Александр Караулов заявил, что астма может быть защитным фактором при коронавирусе.

«Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. Мы уже подготовили научный обзор, который подали в печать, где подробно рассматриваем аспекты данной теории», — сказал он в интервью «Известиям».

По мнению ученых, астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе из-за особого типа воспаления, который есть у всех аллергиков — Th-2-опосредованный.

Караулов отмечает, что именно поляризация иммунного ответа в эту сторону, возможно, защищает пациентов с аллергической астмой от тяжелой формы коронавируса и от летального исхода.

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