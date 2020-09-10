Популяции животных в мире за 50 лет сократились почти на 70%

Ученые проанализировали данные по различным видам млекопитающих, птиц, рептилий и рыб и зафиксировали среднее сокращение их популяций на 68% с 1970 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Самые значительные потери, по данным фонда, — 94% — несут популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 45%, в Северной Америке — на 33%, в Европе и Центральной Азии — на 24%.

Специалисты отмечают, что люди обращают внимание на исчезновение заметных видов, таких как панды, тигры, полярные медведи. При этом остаются незамеченными множество мелких животных, которые однако также играют важную роль для жизни на планете.

Уточняется, что анализ проводился среди популяций позвоночных животных, которые проще поддаются учету.

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