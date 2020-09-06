Производство ракеты «Союз-5» стартует в 2021 году

Гендиректор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время на предприятии идут работы над отработочными образцами.

В начале 2021 года будет получен новый алюминиевый сплав, из которого начнется изготовление небольшого количества испытательных образцов, рассказал Баранов. По его прогнозам, к середине года уже начнется создание конструкций для первой летной машины.

27 августа гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что завершение огневых испытаний двигателя РД-171МВ для ракеты«Союз-5» и сверхтяжелой ракеты отложилось почти на год — на конец 2021 года.

«Союз-5» — двухступенчатая ракета, которая сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 т.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обозначены сроки начала строительства стартового стола под «Союз-5»