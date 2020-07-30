Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) приступил к созданию демонстратора возвращаемой ракеты-носителя «Крыло-СВ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрея Григорьева.

Он рассказал, что работы по проекту были начаты 1 июля 2020 года. В проекте задействованы более 80 сотрудников ЦНИИмаш.

Первые полгода будут посвящены компьютерному моделированию демонстратора для того, чтобы подтвердить правильность выбранных решений, уточнил Григорьев, добавив, что, исходя из результатов моделирования, специалисты приступят непосредственно к работе с «железом».

Первый полет возвращаемой ступени планируется не позднее 2022 года.

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