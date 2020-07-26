Названы продукты для сохранения молодости кожи

Ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла рассказал, как нужно питаться, чтобы сохранить молодость кожи. Об этом сообщает The Sun.

По словам доктора Ожла, которого издание называет одним из «ведущих голосов Британии» в вопросах питания, стоит отказаться от пищи с высоким содержанием железа, в частности красного мяса, которое способно привести к резким возрастным изменениям.

Ученый утверждает, что омолодить организм и наладить его работу позволит еда, богатая антиоксидантами, коллагеном, минералами и обладающая противовоспалительными свойствами.

Таким образом, Ожла обозначил основные принципы здорового питания: употребление большого количества фруктов и овощей, качественных жиров (орехи и семена), продуктов с высоким содержанием волокон и цельной необработанной пищи. А низкобелковая диета будет препятствовать излишней выработке гормона роста, который ускоряет возрастные изменения, добавил ученый.

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