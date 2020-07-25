Первая нейтрализующая коронавирус маска создана в Португалии

Первую маску, нейтрализующую коронавирус нового типа, разработали в институте молекулярной медицины в Лиссабоне. Об этом сообщает La Razón.

Специальное покрытие нейтрализует коронавирус при его контакте с тканью, заявили в институте. Там добавили, что маска является многоразовой, а нейтрализующий эффект сохраняется даже спустя 50 стирок.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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