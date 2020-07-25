Создан прибор для мгновенного выявления коронавируса
close
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали детектор, позволяющий практически мгновенно обнаружить у человека наличие коронавируса нового типа или антител к нему. Об этом сообщает MedicalXpress.
Цвет индикатора прибора меняется при контакте с вирусом или антителами, объясняют ученые. Результаты тестирования пациент может получить с помощью специального приложения на смартфон.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ученые обнаружили способность COVID-19 передаваться на расстоянии 8 метров
— Найдены наиболее устойчивые к коронавирусу антитела