Создан прибор для мгновенного выявления коронавируса

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона разработали детектор, позволяющий практически мгновенно обнаружить у человека наличие коронавируса нового типа или антител к нему. Об этом сообщает MedicalXpress.

Цвет индикатора прибора меняется при контакте с вирусом или антителами, объясняют ученые. Результаты тестирования пациент может получить с помощью специального приложения на смартфон.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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