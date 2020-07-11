Регуляторное одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе

Регуляторное одобрение вакцины от коронавируса российского производства ожидается в августе - сентябре. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, в настоящее время ведется активная работа над запуском вакцины Гамалеи.

«Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе-сентябре», — подтвердил Дмитриев.

Он добавил, что вакцина позволит людям в дальнейшем не инфицироваться и не заболевать».

Известно, что РФПИ также принимает участие в общей работе по борьбе с COVID-19 в России.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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