Илон Маск пообщался с семьей академика Королева
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Американский предприниматель Илон Маск поговорил с семьей российского академика Сергея Королева. Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.
«Я говорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших», — написал Маск.
Подробности разговора предприниматель не раскрыл.
Сергей Павлович Королев — советский конструктор в области ракетостроения и космонавтики. Под его руководством осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.
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