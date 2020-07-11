Илон Маск пообщался с семьей академика Королева

Американский предприниматель Илон Маск поговорил с семьей российского академика Сергея Королева. Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.

«Я говорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших», — написал Маск.

Подробности разговора предприниматель не раскрыл.

Сергей Павлович Королев — советский конструктор в области ракетостроения и космонавтики. Под его руководством осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

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