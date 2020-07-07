Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА «Новости» слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.

«Более 10% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы», — сказал Давыдов.

По его словам, ученые уже находили в останках мамонтов сибирскую язву, он также не исключил сохранения вируса оспы в мерзлоте на севере России.

Давыдов пояснил, что из-за потепления существенно меняется флора и фауна по всей планете. Из-за миграции животных на север проникают и новые представители микромира, но волноваться по этому поводу не следует, так как эти процессы естественны для экосистемы земли.

Влияние человека на изменение климата пока не изучено до конца, потепления и похолодания случались на планете и ранее. Твердых доказательств вины нашей цивилизации в увеличении температуры воздуха на планете пока никто не представил, заверил ученый.

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