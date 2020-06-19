Врачи рассказали, кому опасно загорать

Врачи предупредили, что некоторым категориям людей категорически нельзя загорать, сообщает ТАСС.

Доктор медицинских наук Юлия Галлямова отметила, что необходимо избегать прямых солнечных лучей людям, страдающим фотодерматозом или фотодерматитом. Из-за попадания солнечных лучей на кожу у них появляются волдыри и зуд.

Не следует загорать тем, кто принимает антибиотики. По словам специалиста, если человек, который проходит курс лечения антибиотиками, пойдет загорать, то его кожа будет очень обильно облезать.

Также есть группа риска, у которой может развиться онкология, рак кожи и меланомы из-за солнца.

«Как правило, в группу входят люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок», — пояснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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