Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов о НЛО

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном снятии грифа секретности с материалов об инопланетных существах. Об этом он сказал в приуроченном ко Дню отца интервью своему сыну Дональду Трампу-младшему.

В 1947 году в Розуэлле был обнаружен некий потерпевший крушение летающий объект, который стал причиной возникновения многолетних споров и теорий заговора. По официальным данным ВВС США, это был метеозонд. Существуют и другие версии, событие получило устойчивое название Roswell UFO incident, или «Розуэлльский инцидент с НЛО».

Политика спросили, готов ли он рассекретить сведения о НЛО, на что Трамп ответил: «Я не буду говорить с вами о том, что я знаю об этом, но это очень интересно».

«Я подумаю над [рассекречиванием]», — цитирует Трампа The New York Times.

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