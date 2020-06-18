Врач перечислил пять симптомов рака кишечника

Врач-онколог Иван Карасев перечислил пять симптомов, которые могут сигнализировать о развитии рака тонкой кишки. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, специалист отнес к ним тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею и наличие крови в стуле.

По его словам, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.

При этом врач подчеркнул, что диагностировать рак кишечника достаточно сложно, чаще всего он обнаруживается лишь во время операции.

Чтобы избежать заболевания, Карасев рекомендует максимально уменьшить употребление жареной, копченой и жирной пищи.

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