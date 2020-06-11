Российский модуль МКС проверяют на наличие источника токсичного бензола
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Российский модуль Международной космической станции (МКС) проверяют в поисках источника токсичного бензола, сообщает NASA.
В настоящее время в российских служебный модуль «Звезда» помещен прибор для определения качества воздуха, с помощью которого наземные специалисты могут наблюдать изменение уровня бензола, указано в сообщении. Отмечается, что в дальнейшем атмосфера российского и американского сегментов будет разделена для выявления источника бензола.
Ранее в Роскосмосе сообщали о повышении концентрации бензола в атмосфере МКС. При этом концентрация не превышает предельно допустимую, угрозы для экипажа нет.
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