Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета

Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

«За апрель и май мы получили более 90 заявок. Для этой тематики мы установили приоритетный порядок рассмотрения <...> Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет», — сказал Ивлев.

По его словам, сейчас на рассмотрении в ведомстве находятся более 50 заявок на патенты на терапевтические и профилактические средства для борьбы с инфекцией.

Он также отметил, что после выдачи необходимых документов на патент, «ни одно патентное ведомство в другой стране никому больше такого же документа не выдаст» и приоритет в дальнейшей разработке лекарства будет закреплен за российскими учеными.

Ранее Минздрав России сообщил, что российский препарат «Левилимаб» для лечения тяжелых форм COVID-19 получил регистрацию в стране.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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