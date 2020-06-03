Россия и Турция будут вместе испытывать вакцины от коронавируса

Министры здравоохранения России и Турции договорились, что страны будут вместе испытывать вакцины от коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу турецкого минздрава Фахреттина Коджа.

«Чтобы перейти на этап клинических испытаний, недостаточно рамок одной страны. Россия тоже разрабатывает вакцины, и мы договорились сотрудничать по перекрестным клиническим испытаниям», — сказал Коджа.

Турецкий министр уточнил, что в стране разрабатываются четыре вакцины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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