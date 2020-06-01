Эффективность «Авифавира» от COVID-19 составила 90% в ходе испытаний

Эффективность отечественного препарата «Авифавир» от коронавируса в ходе испытаний составила порядка 90%, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Чуланова.

Он отметил, что препарат оказался высокоэффективным.

Чуланов также рассказал, что исследование препарата планируется провести на 330 пациентах, 188 уже приступили к испытаниям.

30 мая стало известно, что Минздрав одобрил первое лекарство для лечения коронавируса «Авифавир» производства РФПИ и «Химрар».

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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