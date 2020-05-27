Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме. Об этом рассказала профессор американского университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

«Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода», — цитирует специалиста РИА «Новости».

По ее мнению, со временем вирус ослабевает. В связи с этим растет число бессимптомно переболевших. Это также значит, что у людей быстрее формируется «стадный иммунитет».

При этом Баранова считает, что избежать встречи с инфекцией можно, если снизить риски, которые могут привести к заражению: реже ходить в магазины и так далее.

Всего в РФ выявили вирус у более 362 тыс. человек, выздоровели свыше 131 тыс. пациентов, а умерли — 3807.

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