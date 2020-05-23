У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный городок коронавирус зафиксировали у 64 человек. Из них – 29 сотрудников ЦПК и 35 жителей ЗАТО.

Из 64 заболевших признаки ОРВИ и пневмонии есть у 17 пациентов, у 47 симптомов нет.

Отмечается, что число заразившихся уменьшается, а число выздоровевших – растет.

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