Нейропсихолог развеяла миф о наследственной любви к сладкому

Чрезмерная любовь к сладкому не может передаваться генетически, поэтому наследственных сладкоежек в природе не существует. Об этом заявила радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.

Специалист попросила людей не обвинять свою наследственность в любви к сладкому, так как в природе нет «гена сладкоежки». Однако, как уточнила Хвингия, интерес к сладостям может передаваться от родителя к ребенку другим способом. Например, если женщина во время беременности употребляла много шоколада и других сладостей, то потребность в сладком может сохраняться и у ребенка.

«Наследственных сладкоежек не бывает. Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет», — подчеркнула специалист.

Психолог считает, что у людей может появляться тяга к сладкому с возрастом из-за психологических «якорей»: грустно, значит нужно съесть шоколадку.

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