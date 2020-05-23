На стройплощадке в Мехико обнаружили останки людей и мамонтов

Мексиканские ученые заявили, что нашли на месте строительства нового международного аэропорта захоронения людей доиспанского периода и останки мамонтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального института антропологии и истории.

Как уточняется, специалисты обнаружили скелеты 15 человек и около 60 мамонтов. Они уже восстановили их и планируют использовать в изучении эволюции бассейна Мексики.

Останки людей, по мнению археологов, принадлежали фермерам, которые были захоронены недалеко от поселения вместе с горшками и глиняными статуэтками. Найденная керамика указывает, что поселение проживало на этом месте в VIII-X веках нашей эры.

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