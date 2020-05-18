Минздрав развенчал миф о связи резус-фактора и восприимчивостью к COVID-19

Минздрав России не может подтвердить сообщения о том, что существует связь между резус-фактором крови и восприимчивостью к коронавирусной инфекции, цитирует РИА «Новости».

Как уточнило ведомство, в настоящее время нет достоверных данных по этому вопросу.

«Нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора», — сообщил Минздрав.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России коронавирус выявлен у 290 678 человек, вылечились 70 209, умерли — 2 722.

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