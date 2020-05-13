В России в июне приступят к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

Россия планирует в июне текущего года приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

По его словам, по результатам доклинических испытаний станет понятно, «сколько вакцин кандидатных выйдет».

При этом он выразил надежду на то, что к июлю препараты уже будут готовы, поскольку есть такие прогнозы от экспертов.

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