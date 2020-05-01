Американские ученые назвали срок длительности пандемии коронавируса

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Ученые из США предположили, что пандемия коронавируса может продлиться два года. Соответствующий доклад размещен на сайте центра по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

«Она, вероятно, не прекратится до тех пор, пока от 60 до 70% населения не приобретут иммунитет», — говорится в документе.

Ученые считают, что коронавирусная инфекция распространяется легче, чем грипп.

Следовательно, большое число людей должно заразиться и приобрести иммунитет перед окончанием пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в мире выявлено 3,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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