Компанию Илона Маска подозревают в создании оружия против России

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Компанию Илона Маска SpaceX подозревают в тесном сотрудничестве с Пентагоном и создании высокоточного оружия, которое способно противодействовать РФ. Об этом в «Звезде» написал военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, Соединенные Штаты планируют для противодействия российскому гиперзвуковому оружию размещать группировки из нескольких тысяч малых спутников Starlink, созданных компанией Маска. Эти спутники будут обеспечивать работу перспективной системы боевого управления и наблюдения ABMS.

«Когда группировка спутников Starlink достигнет показателей в 12 тысяч <...>, США полностью перейдут на новый формат беспроводной связи», — отметил эксперт.

При этом, по оценкам американских экспертов, боеспособность американской армии вырастет в десятки раз.

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