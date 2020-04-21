Минздрав РФ закончит доклинические испытания вакцины от COVID-19 к лету
Министерство здравоохранения России планирует завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса нового типа к концу мая, заявил представитель информационного центра по мониторингу ситуации Александр Мясников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Работа над вакциной в процессе, специалисты намерены завершить весь комплекс доклинических испытаний к 31 мая, отметил Мясников. Он подчеркнул, что переход к клиническим испытаниям планируется на первый день лета.
По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 3 873 человека, скончались 456.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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