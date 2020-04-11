Кремль: система здравоохранения ни одного государства мира не готова к пандемии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения ни одного государства в мире не готова к пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

По его словам, российская система здравоохранения может быть ближе к опыту Германии, которая показала хорошую результативность. При этом он отметил антирекордность ситуации с вирусом в Италии, США и Испании.

Песков добавил, что пока у России есть все предпосылки для того, чтобы быть ближе к германскому опыту.

По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.

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