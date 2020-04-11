Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от COVID-19

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В России вакцина от коронавирусной инфекции может появиться спустя год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководителя исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрея Козлова.

По его словам, речь идет об «очень безопасной» ДНК-вакцине. У зараженного пациента берутся гены COVID-19 и вставляются в вектор на основе ДНК, при этом сама вакцина неинфекционная.

Эксперт отметил, что данная вакцина безопасна тем, что синтезирует в организме те белки, которые туда вложили, и на них разрабатывается иммунитет.

«Мы уже посчитали, какие гены нужно использовать для вакцины, в какие вектора вставить», — пояснил Козлов.

Ученый добавил, что в течение нескольких месяцев вакцина будет тестироваться на животных, далее — на добровольцах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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