Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от COVID-19
В России вакцина от коронавирусной инфекции может появиться спустя год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководителя исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрея Козлова.
По его словам, речь идет об «очень безопасной» ДНК-вакцине. У зараженного пациента берутся гены COVID-19 и вставляются в вектор на основе ДНК, при этом сама вакцина неинфекционная.
Эксперт отметил, что данная вакцина безопасна тем, что синтезирует в организме те белки, которые туда вложили, и на них разрабатывается иммунитет.
«Мы уже посчитали, какие гены нужно использовать для вакцины, в какие вектора вставить», — пояснил Козлов.
Ученый добавил, что в течение нескольких месяцев вакцина будет тестироваться на животных, далее — на добровольцах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В мире пока нет препарата, который помогал бы на 100% от коронавируса
— Тест-система на выявление антител к коронавирусу зарегистрирована в России