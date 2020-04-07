В Роскосмосе отреагировали на указ Трампа о коммерческой добыче ресурсов на Луне

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Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что попытки захватить территории других планет не могут настроить государства на плодотворное взаимодействие. Об этом сообщает ТАСС.

«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», — сказал он.

Савельев напомнил, что в истории уже были такие примеры, когда одна страна решила захватывать территории в своих интересах.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, что позволяет администрации Соединенных Штатов противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе, в том числе, говорится, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

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