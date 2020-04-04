Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

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Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса. Об этом «Коммерсанту» рассказал замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.

По его мнению, Китай вовремя предпринял меры против коронавируса, поэтому стране удалось уйти с первых мест по числу погибших. Италия, в свою очередь, слишком поздно стала вводить защитные меры, а граждане долго не соблюдали социальную дистанцию и меры предосторожности. По его словам, итальянская сторона опоздала минимум на три недели и это стало понятно, когда российские медики стали помогать стране в борьбе с инфекцией.

«Мы увидели, как делать не надо», — добавил медик.

Семенов полагает, что Россия вовремя закрыла границу с Китаем и транзитные потоки. Это позволило затормозить приход вируса в страну на несколько месяцев. Он уверен, что РФ, вероятно, не грозит «итальянский сценарий», так как страна является лидером по числу аппаратов ИВЛ.

Стоит отметить, что Семенов вместе с группой военных специалистов и медиков Минобороны разворачивает госпиталь для спасения больных коронавирусом в Бергамо.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 120 тыс. человек, в России выявили 4149 случаев заболевания COVID-19.

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