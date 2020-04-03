В РФ зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/13013875/2020-03-12T141418Z_1848018665_RC2EIF9SP8UA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLAND-pic905-895x505-83983.jpg">

В России зарегистрирована новая тест-система для выявления коронавирусной инфекции, ее производством займется «ДНК-Технология». Об этом сообщается на сайте производителя.

Отмечается, что набор соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава России к диагностике нового коронавируса и позволяет определять от 10 копий вируса в пробирке.

С 3 апреля компания будет ежедневно выпускать по 200-400 наборов, в дальнейшем — 1 тыс. наборов в сутки.

Каждый из них рассчитан на 96 тестов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти США одобрили использование тестов на антитела к коронавирусу

— Россия может зарегистрировать тест на иммунитет от коронавируса к середине апреля