В РФ зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса
В России зарегистрирована новая тест-система для выявления коронавирусной инфекции, ее производством займется «ДНК-Технология». Об этом сообщается на сайте производителя.
Отмечается, что набор соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава России к диагностике нового коронавируса и позволяет определять от 10 копий вируса в пробирке.
С 3 апреля компания будет ежедневно выпускать по 200-400 наборов, в дальнейшем — 1 тыс. наборов в сутки.
Каждый из них рассчитан на 96 тестов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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