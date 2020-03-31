Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/12382183/Depositphotos_201377512_l-2015-pic905-895x505-14724.jpg">

Российские вирусологи и диетологи полагают, что есть связь между индексом массы тела человека и выживаемостью при различных заболеваниях. Об этом пишут «Известия».

Медики считают, что избыток веса может стать дополнительным фактором риска заражения COVID-19. Хотя в настоящее время прямая связь ожирения и вируса не установлена, однако течение болезни у людей с ожирением будет более тяжелым.

По словам врача-диетолога Натальи Пугачевой, люди с крайними формами ожирения имеют минимум три-четыре сопутствующих заболевания, а, следовательно, увеличивается риск плохо справиться любой инфекцией.

«Уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких при высокой степени ожирения также способствуют более быстрому развитию заболевания в виде пневмонии», — пояснила специалист.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире число инфицированных COVID-19 превысило 785 тыс. При этом смогли выздороветь 165 тыс. человек, а погибли — 37 815.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американский инфекционист предрек новую волну коронавируса осенью

— Российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

— В России создали три препарата против COVID-19