Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Орбитальный аппарат «Луна-26» сделает трехмерную карту Луны для определения места высадки российских космонавтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича.

По его словам, топографическая карта естественного спутника Земли с разрешением два-три метра будет создана при помощи стереосъемки.

«На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью», — рассказал Петрукович.

Физик отметил, что снимки, сделанные данным летательным аппаратом, ученые смогут проанализировать для более точного изучения поверхности Луны. Также полученные изображения предоставят данные «для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне», заключил Петрукович.