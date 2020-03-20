Россия разработала тест на коронавирус, дающий результат за полтора часа

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФМБА) России разработал сверхчувствительные тесты на коронавирус, дающие результат за полтора часа, пишет пресс-служба центра.

Отмечается, что на следующей неделе систему отправят на государственную регистрацию.

Также готовится площадка, где будут производить тесты.

В стране коронавирусом заразились 253 человека. Скончалась 79-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом, но смерть была вызвана тромбом.

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