Россия разработала тест на коронавирус, дающий результат за полтора часа
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Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФМБА) России разработал сверхчувствительные тесты на коронавирус, дающие результат за полтора часа, пишет пресс-служба центра.
Отмечается, что на следующей неделе систему отправят на государственную регистрацию.
Также готовится площадка, где будут производить тесты.
В стране коронавирусом заразились 253 человека. Скончалась 79-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом, но смерть была вызвана тромбом.
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