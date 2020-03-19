Названы сроки появления вакцины от коронавируса

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Исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов заявил, что прототип вакцины от коронавируса может появиться уже в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пока есть в наличии три идеи, которые, возможно, в дальнейшем будут воплощаться в жизнь.

«Пока мы должны сделать прототип, это вопросы четырех-пяти-шести месяцев в зависимости от ситуации», — сказал Лиознов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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