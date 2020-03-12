Запуск корабля к Марсу перенесли из-за коронавируса

Россия и Европа перенесли запуск космического аппарата к Марсу из-за сложившийся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

Планировалось, что «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) запустят аппарат, который будет искать на Марсе жизнь и воду. Стороны признали, что ситуация в мире неблагоприятна для запуска аппарата, поэтому было решено отложить полет и провести дополнительные испытания космического аппарата.

«Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год», — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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