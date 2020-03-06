Ученые нашли способ замедлить старение

Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека. О результатах исследования сообщается на портале MedicalXpress.

Специалисты установили, что первые признаки старения мозга появляются к 47 годам, а к 60-летнему возрасту скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. Старение происходит из-за того, что мозг практически перестает эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу, поэтому у нейронов начинается голодание, а сети взаимодействия отделов мозга дестабилизируются.

Тем не менее, этот процесс можно предотвратить или обратить вспять на основе изменений в рационе питания, которые включают в себя минимизацию потребления простых углеводов. Ученые предложили заменить глюкозу кетонами. Такая диета, по опыту исследователей, улучшает взаимодействие отделов мозга и увеличивает общую когнитивную активность.

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